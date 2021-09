Mis kell on? Just see on seksimiseks parim aeg päevas

Ideaalis umbes 45 minutit pärast ärkamist voodirõõmude nautimine tähendab seda, et teie enrgia on kõrgeimal võimalikul tasemel. "Energiatase on kõrgel just pärast kvaliteetset öist puhkust, mis tähendab, et mõlemad pooled on vastupidavad ja tulvil teotahet," selgitavad uuringu autorid.