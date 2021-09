Ülierutava naudingupaki loonud Eesti naised räägivad avameelselt orgasmilõhest, võltsidest oietest ja naiste etteheidetest meestele

Koroonaaja pikkadel jalutuskäikudel sündinud äriideest on saanud omamoodi revolutsiooniline liikumine, mis julgustab naisi ennast avastama ning pidama ausaid ja avatud jutuajamisi nii oma partneri kui vestluskaaslastega. Naked Love'i loojad on sellega ise eeskujuks ja rääkisid Naistekale kõigest sellest, millest inimsuhetes rääkima peaks.

Räägime orgasmilõhest...

Selleks, et öelda kui suur on orgasmilõhe naiste ja meeste vahel, oleks meil vaja teha pädev uuring. Küll aga võib päris kindlasti öelda, et selline asi meie ühiskonnas eksisteerib. Orgasmilõhe tähendab siis seda, et mehed kogevad seksuaalvahekorras rohkem orgasme kui naised.

Naise seksuaalsed naudingud on olnud kõrvale jäetud ja juba ammu oleks olnud aeg need olulisele kohale tuua. Naise kehal on vähemalt üks organ, mille ainus eesmärk on seksuaalne nauding – kliitor. Siit ka põhjus, miks meie naudingupakk “Esimene Armastus” keskendub just kliitorile.

Meie eesmärk on algusest peale olnud vestluse alustamine nii ühiskonnas laiemalt kui ka partnerite vahel. Soovime legitimiseerida naiste naudingust rääkimise ning rõhutada, et tegemist ei ole millegagi, mis juhtub möödaminnes. Naised võiksid julgeda rohkem mõelda ja siis sealt edasi ka rääkida enda seksuaalsusest, soovidest ja fantaasiatest.

Küsisime oma kogukonna käest, kas nad on kunagi orgasmi teeselnud. Ülekaalukalt oli vastuseks