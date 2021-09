Saa teada, kas oled oma kollageeni toidulisandiga siiani lihtsalt raha raisanud või on sul toimiv toode!

Saates tõdetakse, et kollageenitrend on tulnud selleks, et jääda. „Mida aastad edasi, seda teadlikumaks ja nõudlikumaks on inimesed muutunud. Enam ei taheta probleemidega tegeleda, vaid soovitakse neid pigem ennetada. Kollageeni tarbimine on hea moodus vananemisega seotud probleeme edasi lükata,” ütleb Liina.

Liina räägib, et kollageen on keha üks loomulik ehitusvalk, mis on meil kogu aeg olemas ning mis määrab ära meie organismi ja rakkude uuenemise protsessi. „Mida vanemaks me saame, seda vähem efektiivsemalt need protsessid töötavad ja langeb ka kollageeni tootlikkus. Organism ei saa nii kiiresti taastuda, sest tal pole kollageeni ja sellepärast hakkavadki tekkima esimesed vananemisilmingud.”

Väheteada faktina ütleb Liina ka seda, et kollageeni tootlikkus kehas hakkab vähenema juba 21-aastaselt ja seda 1,5% aastas. „Kui me oleme nelikümmend viis, siis on kollageeni tootlikkus vähenenud juba ligi 36%.”

„Elustiili” uues episoodis räägitakse ka sellest, kuidas oleks parim kollageeni toidulisandit tarbida – kes võiks võtta kollageeni kuurina ja kellele võiks sobida regulaarne tarbimine? Kas võtta viis grammi päevas või hoopis kümme? Samuti räägitakse sellest, miks merekollageen on parim ja kuidas üldse tunda ära kvaliteetne kollageeni toidulisand? Lisaks on kuulajatele sooduskood, mille kasutamisel saab Col du Marine’i e-poest mõnusa soodustuse.