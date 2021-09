Suhe hakkab lagunema, aga samas armastad teda veel? Nipid, kuidas enda romantikat taaselustada

Foto: Pexels

Oled suhtes, mis on headel päevadel on meeldiv, aga tavapärastel päevadel tahaks partneri kotid kokku pakkida? Samas tead, et sügaval sisimas sa armastad teda veel ja tahaksid töötada suhte nimel? Ehk aitavad alljärgnevad nipid suhet taaselustada.