Algav nädal kujuneb paljude jaoks pigem keeruliseks kui lihtsasti kulgevaks. Head ja meeldivat on palju, kuid kõigel, mis püüab pilku ning peibutab südant, on ka oma varjukülg. Lihtsam on neil, kes on harjunud kaasinimestega viisakalt suhtlema ning osa negatiivseid hinnanguid vähemalt esialgu enese teada jätma.