1. Kui keegi üritab sinuga vesteldes sind hirmutada, vaata tuima näoga tema otsaesist. See paneb neid ebakindlalt tundma ja inimene hakkab kohe mõtlema, et tal on midagi näos.

2. Kui tutvustad kellelegi uut ideed, alusta sõnadega: "Ma pole kindel, kas see miski, mis sind huvitaks, aga ..." See köidab inimese huvi ja tekitab hea tunde temas ning uskumuse, et see idee sobib talle kindlalt.