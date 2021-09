Mustanahalisi esinejaid diskrimineeritakse

Ma ei oleks seda kunagi osanud oodata, aga mingi aeg tuli väga palju rassistlike kommentaare meesesinejate kohta. Nüüdseks oleme kõik need kontod ära blokeerinud ja meie saidil selliseid labasusi enam ei ole, kuid alguses oli see paras šokk küll.

Näiteks üks rõvedamaid palveid oli see, et valged mehed võiksid tumedanahalisi naissoost näitlejaid vägistada.