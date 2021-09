SPIKKER | Tõsiselt halb kohting seljataga, kuid kaaslane tahab uuesti kohtuda? Need laused aitavad su hädast välja

„Ma ei tundnud sinuga sidet, seega ma arvan, et me ei peaks üksteist uuesti nägema.”

Ilmselt tekib kiusatus lisada veel juurde „Sa näed tõsiselt lahe välja!” või „Mul oli väga lõbus”, aga kui ta tegelikult ei näinud lahe välja ja sul ei olnud lõbus, siis valetamisest pole kasu. Sa pead olema aus ja kahjuks see on paratamatu, et äraütlemine võib riivata teise inimese tundeid.

„Ma ei usu, et me tahame hetkel samu asju. Kõike head sulle!”

Ta tahab sinuga olla sõber lisanditega, aga sina tahad suhet? Või just vastupidi? Anna teada, et te pole samal lehel ja lõpetage asjad kohe ära. Hoiad niimoodi nii enda kui ka teise inimese aega kokku.

„See, kuidas sa teenindajat kohtlesid, oli minu jaoks mitteaktsepteeritav. Ma ei usu, et peaksime uuesti kohtuma. Loodan, et oled tulevikus viisakam.”

Kui soovid anda konstruktiivset tagasisidet, anna neile teada, mis oli sinu jaoks täielik ei inimese käitumises ja mis tundeid see sinus tekitas. Ehk suudab inimene enda käitumist edaspidi parandada.

„Hei, aitäh eilse õhtu eest. Kuid kahjuks ma ei usu, et sellest saab asja. Kõike paremat.”

Kõigiga, kellega me kohtume, ei saagi me klappida. Seega vahel pika teksti kirjutamine ei too kaasa midagi head ja piisaks lühikesest ning armsast kirjast, et ehkki kohting oli tore, siis sa ei näe temaga tulevikku.

„Mulle ei meeldinud see, kuidas sa oma endisest rääkisid. Seega ma ei usu, et meist võiks midagi saada. Palun ära kirjuta mulle enam.”

Inimene, kes kohe esimesel kohtingul enda eelmisest halvasti räägib, on suur punane lipp. Ja kui sinu jaoks on selline käitumine lugupidamatu, siis väljenda end ausalt ja kindlameelselt.

„Hei! Ehkki me leppisime uue kohtingu kokku, siis ma ikkagi ei tunne sinuga sidet ja ma ei usu, et peaksime uuesti kohtuma.”

See on päris tavapärane, et pärast halba kohtingut lepitakse uus aeg kokku, et olla viisakas ja mitte tekitada ebamugavat olukorda. Siiski ei ole hea nõustuda plaanidega, mida sa nagunii ei kavatse täita.

