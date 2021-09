Selle kodus leiduva vahendi abil saad edukalt oma päikesest kahjustatud juukseid tervendada

Pärast sellist troopilist suve veetsime ka meie päikese käes rohkem aega, kui see soovitatav oleks olnud. Seega ei näita me kellegi suunas näpuga, vaid jagame lahkesti nippe, kuidas tehtud kahjud kokku lüüa ja heaks teha. Sinu juuksed on haprad ja kuivad ning palgapäev on mägede taga? Pole probleemi.