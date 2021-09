Eesti mees märkas naise juures midagi häirivat: minupärast olgu tegemist kasvõi supermodelliga, aga seda on jälk isegi vaadata!

"Möödunud nädalavahetusel olime sõpradega ühes nooblis lokaalis, kus ka päris magusaid preilisid liikus. Sain ühega isegi jutule. Mis seal salata, täiesti minu maitse – pikk, heledate laines juuste ja kuldse jumega isend ei jätnud mind sugugi külmaks. Oli näha, et see naine pühendab enda eest hoolitsemisele arvestavalt aega. Oleksin juba täitsa sõiduvees olnud, kuni märkasin tema käsi. Näritud küünenahad! Olgu tegemist Bella Hadidi, Jennifer Lopezi või Adriada Limaga – absoluutselt ei huvita. See on lihtsalt jälk! Naised, näritud küüsi ega narmendavaid ääri ei kompenseeri MITTE MISKI!"