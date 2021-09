Kahtlustad, et su partneril on depressioon? 5 asja, mida peaksid kohe tegema

Foto on illustreeriv

Enamikul meist ei ole kaasas manuaali, mis õpetaks, kuidas tulla toime partneriga, kellel on depressioon . Ka selle diagnoosimine võiks eksperdi hoolde jääda. Ent sellise kahtlustuse puhul on mõningad asjad, mida saaksid kohe teha, et teda toetada, samal ajal kui sa ka enda eest hoolitsed.