See on esimene asi, mida naised kohtingul meeste puhul märkavad. Ei, see pole seotud välimusega!

Kui me saame kokku, et TEINETEIST tundma õppida, ent sa aina jahvatad iseendast, nii et meil ei jää üle muud, kui vaid noogutada ja "mhm", "just", "jaa", "täiega", "absoluutselt" öelda, siis ei saa meil kuidagi jääda märkamata, et sa oled üks edev ja enesekeskne isend.