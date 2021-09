Ole järgmisel korral targem! Need on neli ebahügieenilist harjumust, mida avalikes tualettruumides sageli tehakse

Pole saladus, et avalik tualettruum on koht, mida paljud inimesed külastavad vaid kõige viimases hädas: Lindströmi 2019. aastal läbi viidud uuringus selgus, et 65% inimestest kannataksid pigem koduni, kui külastaksid avalikku tualettruumi. Ettevõtte eksperdi Mari-Liis Paluoja sõnul ei ole neis tulemustes midagi üllatavat, sest avalikes tualettruumides kohtuvad väga erinevate hügieeniharjumustega inimesed, kus iga tehtud viga võimendab tualettruumi soe ja niiske keskkond. „Kuigi bakterid on meie immuunsüsteemi tugevdamiseks vajalikud, ei saa öelda, et need alati head on. Seepärast on väga oluline teada, kuidas rohkelt külastatavates kohtades oma hügieeni hoida,” rääkis ta ning tõi välja neli hirmutavalt ebahügieenilist harjumust, mida Eesti inimesed tualettruumides viljelevad.