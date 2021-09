Topeltelu elav mees: sõitsin igal reedel kodulinna ja veetsin kaks ööd Inna juures

Ühel teisipäeva õhtul kogunes meid Tallinnas pubisse suurem seltskond, sest üks sõber oli ka kolm tuttavat naist kaasa võtnud. Ühega, kelle nimi oli Heli, arenes mul soe vestlus. Rääkisime teatrietendustest, mida kumbki näinud oli, raamatutest, üldse meie elust. Ta oli rõõmsalt üllatunud, et meil on sarnane maitse mitte ainult kultuuri, vaid ka toitude ja üldse elu suhtes. Kui laiali hakkasime minema, arenes Heliga lugu täpselt samamoodi nagu Innaga esimest korda. Kui teised olid taksodega ära sõitnud, kutsus ta mind natukeseks külla. Edasi arenes lugu teistmoodi selles mõtles, et kui ma teda ukse juures suudlema hakkasin, ei öelnud Heli ei, vaid hakkas end lahti riietama.