Uskumatu, aga tõsi! Just need on põhjused, miks truudusetu mees oma naist maha ei jäta

1. Mees peab oma kodu kõige tähtsamaks

Ta tunneb oma naist hästi. Neil on hea suhe. Naine hoolitseb laste eest, koristab, teab, millised toidud mehele maitsevad. Kui nii võtta, siis mehel on hea elu. Miks seda muuta? Kõrvalsuhted on selleks, et muuta oma elu põnevamaks. aga ta ei viitsiks oma elu hakata sellepärast muutma. Kodu on mehe kindlus. Ja oma naisega on ta juba harjunud.

2. Ta otsis vastuseid oma küsimustele mujalt

Tegelikult ei tahtnud ta oma naist maha jätta. Ta oli lihtsalt suures segaduses mingil hetkel oma elus. Ja tegelikult ei petnud ta oma naist sellepärast, et probleem oleks olnud naises, probleem oli temas endas.

Mõned mehed arvavad, et uue naisega muutub kõik ja nad saavad õnnelikuks, aga tegelikult on see vale. Nad armastavad ikka oma naist edasi ja probleemi võti on peidus nende endi sees.

3. Ta armastab tõesti oma naist

Enamikul meestest, kes oma naist petavad, ei ole mõtteski teda maha jätta. Selline mees on hea isa oma lastele, tubli mees, keda hinnatakse ja tekib küsimus, mis teda oma naist petma ajendas. Mõni mees tunnistab, et on õnnelikus abielus juba 20 aastat. Armastab oma naist. Aga petab teda juba 15 aastat. Ja muidugi tunneb ta süütunnet. Aga ta kord on juba selline.

4. Tal puudub julgus, et oma elu muuta

Ta elab oma naisega koos juba 10 aastat. On alati näidanud end hea abikaasana ja väga hea isana oma lastele. Ühel ilusal päeval kohtas ta aga seda naist, kelle vastu tal tekkis kohe nõrkus. Midagi arusaamatut. Nagu oleksid nende hinged teineteist ära tundnud.

Sellisel puhul on mehi, kes teevad selle sammu ja lahkuvad oma olemasolevast suhtest ning alustavad uut suhet uue naisega. Teised ei suuda seda aga teha, sest nad tunnevad, et on ikka veel liiga tugevalt seotud oma naisega.

5. Tal on lapsed

Väga raske on kujutada oma tulevikku, ilma et sa elaksid enam koos oma lastega. See seik takistab paljudel paaridel lahutada, ehkki nad ei ole enam õnnelikud. Või siis elavad nad koos laste pärast, et lastel oleksid mõlemad vanemad.