Kurb! Näitlejanna Amy Schumerilt eemaldati emakas haiguse tõttu, mis vaevab paljusid naisi, kes ei ole sellest isegi teadlikud

40-aastane koomik ja näitlejanna jagas pilti endast haiglas pärast operatsiooni ja lisas pildi pealkirjaks: "Kui teil on tõesti valusad "päevad", võib teil olla #endometrioos."

View this post on Instagram

"Arst leidis ja eemaldas kolmkümmend endometrioosikollet. Ta eemaldas ka pimesoole, sest endometrioos oli seda rünnanud," ütles naine ning pani ka kõikidele oma fännidele südamele, et kui neil on väga valulik menstruatsioon, tasuks end kontrollida.

Mis on endometrioos?

Endometrioos on sage haigus günekoloogiliste haiguste seas, mida esineb peamiselt noortel naistel. Arvatakse, et endometrioosi põeb iga kümnes sünnitamisealine naine.

Patsientide kogemused kinnitavad, et nende kaebusi ei võeta alati tõsiselt. Sageli seostatakse menstruatsioonivalusid "naiseks olemisega", "pahade päevadega" jms. Valulikkus sugulise vahekorra ajal on selline kaebus, millega arsti poole pöördumist tihti edasi lükatakse. Oluline põhjus diagnoosi hilinemisel on ka vähene informeeritus haigusest.