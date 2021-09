Südantsoojendav video | Kolm venda tervitavad peale igat koolipäeva oma pisiõde eriti armsal moel

Brittany kolm poega Liam, Levi ja Lucas on vaimustuses oma 18kuusest õest Emmyst. Naine kirjeldab, et iga päev peale kooli on välja kujunenud nunnu traditsioon, kus poisid jooksevad ja pisike Emmy tuterdab õnnelikult oma vendade suunas. Kõik osalised kiljuvad teineteise nimesid ja peale lõputuna näivat teekonda saab pisike Emmy vendadelt suure kalli. Brittany sõnul ootab pisike tüdruk iga päev kannatamatult, et suured vennad lõpuks ometi koolist tagasi koju jõuaksid.