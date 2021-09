Igas suhtes on viis tähtsat etappi, kuid enamik neist puruneb kolmandas etapis just selle põhjuse tõttu

Värske suhe

Sa oled armunud, tema armastab sind, te olete õnnelikud. Sa tunned liblikaid kõhus iga kord, kui sa mõtled oma kallima peale, tema puudutus võib panna sind värisema ja iga suudlus kestab terve igaviku. Sa vaatad igal sekundil telefoni, et näha, ega ta pole sulle helistanud või sõnumit saatnud. Sa võid paista naeruväärne, aga sul pole selle vastu midagi. Sa oled kõrvuni armunud.

Suhte algus

Asjad hakkavad tõsiseks muutuma ja te olete ametlikult paar. Ja just sel perioodil sa märkad, et kõik ei lähegi alati nii hästi nagu peaks. Sa tahad olla temaga võimalikult palju koos, sa tahad jagada oma mõtteid ja tundeid temaga, küsid temalt alati, kuidas ta päev möödus ja oled tõesti tema vastusest huvitatud. Ainult et rutiin hakkab teie rõõmu rikkuma. Nagu avastaksid sa erinevuse reisimise ja välismaale kolimise vahel, sihtkoht on küll sama, aga olukorrad on täiesti erinevad.

Rutiin ja pettumused

Sa armastad ikka veel oma kaaslast, aga miski on teie vahel muutunud. Sa ei tunne enam vajadust temaga kogu oma vaba aega veeta nagu varem. Igapäevased kohustused, arved, ametialased kohustused ja kodutööd nõuavad oma osa ja tihti tunned sa, et sul pole aega ega jõudugi selleks, et millegi muuga tegeleda. Sa hakkad mõtlema, kas selline su elu peabki olema ja kas sa ikka oled õige inimese leidnud. See on kõige ohtlikum periood igas suhtes ja kui te sellest üle saate, siis tõenäoliselt on kõige raskem selja taga.

Hoolitse oma suhte eest, su kaaslane on ju ikka sama inimene, kellesse sa armusid. Tuleta meelde, miks ta sulle meeldis, millised olid sinu tunded varem. Ja ära unusta, et elu ei keerle ainult laste ega kaaslase ümber, sa pead ka iseendale aega leidma.

Stabiilsus