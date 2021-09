Okou! Mida teie tülitsemisstiil tegelikult teie suhte kohta paljastab?

Te küll otseselt ei tülitse, ent igaüks, kes teie lähedal viibib, saab aru, et õhk on pingest paks. Proovige asjadest avameelselt rääkida, mitte probleeme vaiba alla lükata.

Voodis on see ju hea, ent asjade arutamisel mitte. Proovige maha rahuneda, enne kui ütlete asju, mida hiljem kahetsete.

Suhtes on siiski kaks osapoolt ja teineteise kuulamine ning kuuldavõtmine on harmoonilise paarisuhte A ja O. Üks räägib ja teine aina kuulab? Siin on kaalukauss paigast ära ja sellises suhtes pikka pidu pole.

Kui te olete avatud kaartidega rääkinud, et olete siiralt absoluutselt kõigega suhtes rahul, siis on see lihtsalt suurepärane. Et selles veenduda, tuleks seda siiski kommunikeerida.