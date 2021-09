Unistad uuest tööst, oma kodust või elukaaslasest? Loe, mida sa seni tegemata oled jätnud!

Eesmärk annab tegevustele sihi ja arenguvõimaluse. „Ainult sina saad otsustada, millised on sinu eesmärgid. Need peaksid lähtuma sellest, millist elu sina soovid elada, mitte sellest, mida teised arvavad. Pere, sõbrad, tuttavad võivad soovitada, kuid valikud teed sina,” ütleb mindset coach Karmo Kivi.

Kivi ei väida, et tuleks hüpata pea ees tundmatusse. Kõigepealt on vaja omada ülevaadet, kus ollakse praegu, analüüsida vajadusi, võtta aega, mõista, mida tegelikult soovid ja siis leida viise soovide elluviimiseks. Võib-olla on vaja jääda esialgu osalise tööajaga olemasolevale töökohale või leida paindlikku ajakasutust võimaldav uus amet. Tähtis on selgus, mida sa soovid. Ja kui oled midagi võtnud teha, siis tee seda ikka parimal viisil, mitte kibestumistundega.