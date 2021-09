Ole ettenägelik! Just need on kolm kõige emotsionaalsemat tähemärki

1. Vähk

Seda sodiaagimärgi esindajat nimetatakse lausa liikuvaks emotsioonipalliks, sest ta suudab endale koguda ka teiste muresid, tundeid ja emotsioone.

Nad on väga haavatavad ning suurt rolli mängib siin ka see, et nad tegelevad palju teiste muredega.

2. Kaalud

Kui tunned Kaalude tähemärgi esindajat või oled ise Kaalud, siis tead, et tegemist on ühe otsustusvõimetuma märgiga. Miks? Sest nad peavad kaaluma kõiki võimalikke variante ja pooli.

Lisaks võib vale otsus neid täiesti endast välja viia ning see jääb neid ka pikaks ajaks kummitama.

3.Kalad

Kalad on väga tundlikud ning eelkõige väljendub see selles, et nad kipuvad absoluutselt kõike väga sügavalt analüüsima. Lisaks on nad väga lahked ja abivalmid ning soovivad alati kõiki aidata ning toeks olla.

allikas: yourtango.com

