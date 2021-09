Naise üllatus positiivsest rasedustestist: aga ma pole ju aasta aega seksinud!

Just nii juhtus TikToki kasutaja Samantha Gibsoniga, kes tervisemuredega arsti poole pöördudes sai teada, et ootab last.

Selles loos polekski midagi imelikku, kui Samatha poleks juba üle aasta aja seksita olnud.

Naine jagas jahmatavat kogemust oma jälgijatega TikToki videos, kus ta ütles: "Kui lähed arsti juurde vereanalüüsi tegema ja saad teada, et oled rase, kuigi sa pole kauem kui aasta aega seksinud."

Peaaegu miljon korda vaadatud video jättis inimesed sõnatuks ning kommentaarid andsid aimu, et ollakse hämmeldunud. Sajad jälgijad soovisid anomaalsele olukorrale selgust saada.

"Ma läksin arsti juurde, sest mul tekkisid pearinglushood ja mul hakkasid tugevad kõhuvalud, mis olid tugevad ja torkivad ning esinesid kaks või kolm korda nädalas. Kui valuhoog tuli, ei saanud ma end liigutada ega kõndida," seletas naine arsti juurde pöördumise tagamaid.

Suur oli aga tema hämming, kui vereproovide vastused saabusid ning naisele teatati, et rasedushormooni tase tema veres on äärmiselt kõrge ning ta ootab last. Samantha teatas arstile, et see pole võimalik ning seejärel paluti tal teha kodune rasedustest, mis osutus negatiivseks. Hiljem tehti naisele ka uus vereanalüüs.

"Läksin vereanalüüsi tegema, ootasin tulemusi ja ma ei saanud tegelikult telefonikõnet, milline tulemus sealt tuli. Sellest on möödunud mitu kuud ja ma tean, et ma pole rase." Järgmises videos tunnistas ta, et tõenäoliselt aeti tema proovid kellegi omadega segi.

Siiski soovitasid jälgijad naisel uuesti arstile pöörduda, et välja selgitada tema vaevuste põhjused. Paljud arvasid, et tegu võib olla endometrioosi või munsarjatsüstidega.

allikas: The Sun