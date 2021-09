PIKK INTERVJUU | Hoolduspere vanemaks hakkamine: kui pikk protsess see on? Kuidas saadakse aru paarisuhte haprusest?

Irje: Vastutan selle eest, et lapsendaja- ja hooldusperede ettevalmistamise ja hindamise teenus oleks kvaliteetne ja et meil töötaksid inimesed, kes teavad, miks ja mida nad teevad. Et kogu protsess alates ideest hakata hoolduspereks kuni lapse saabumiseni perre oleks terviklik ja kvaliteetne. Et pereuuringud põhineksid ühtsetel alustel. Et perede hindamine, millega tegeleb sotsiaalkindlustusamet, ja perede koolitamine, mille eest vastutab Tervise Arengu Instituut, oleksid üks süsteem, mitte kaks paralleeluniversumit. Samuti hoolitsen selle eest, et perede hindajate töörõõm oleks kõrge ning nende kompetentsid lubaksid neil seda vastutusrikast tööd teha. Ehk juhin nii protsesse kui ka inimesi. Lisaks oleme kogu sotsiaalkindlustusameti lastekaitse osakonnaga näoga kohalike omavalitsuste poole, neid nõustades, toetades ja jõustades.

Irje: Meie töös on eksimise hind suur, kui me ei oska hindamise ja ettevalmistamise käigus võimalikke riske läbi hammustada. Lapse liitumine perega on tahes-tahtmata pere jaoks kriis. See võib olla positiivne, aga väga tugev kriis, mis purustab kogu senise pereelu sissetallatud mustri. Küsimus on selles, kuidas pere sellest välja tuleb. Kõige hullem, mis meie töös juhtuda saab, on see, et hoolduspere loobub lapsest.

Elo: Minu töös on keeruline hoomata tervikpilti. Ma küll suhtlen perega tihedalt ja käin külas, aga isegi kui näen, et tegemist on väga armsa ja südamliku perega, kellele ma annan positiivse hinnangu, siis ikkagi jääb mulle väike mure sisse — kas ma nägin läbi ja oskasin kõike olulist märgata? Kas sain sellest perest päriselt aru? Aga kui meil on laps, kelle saame selle perega kokku viia ja kui ma neile lõpuks koju külla lähen ja näen, kuidas neil kõigil silmad säravad ja kuidas laps neil süles ja kaelas ronib, vot siis küll see mure kaob!

Irje: Kõige keerulisem on see, et kui hooldusperet ette valmistame ja hindame, siis last ju veel pildis ei ole. Me ei tea siis veel, kes on see laps, kes sinna perre elama asub. Seega peame peresid hinnates suutma tulevikku prognoosida, tuvastada ressursid ja ohutegurid. Ettevalmistus- ja hindamisprotsess on seetõttu nii põhjalik, et maandada võimalikke riske.

Irje: Eks me anname inimestele aega. Enne isiklikumaid küsimusi küsime üldisemaid — mis on teie hobid, mida teile meeldib koos teha, millised on teie pere väärtused ja alles siis küsime, kuidas te konflikte lahendate. Kõik meie perede hindajad on läbinud pereteraapia algkursused ja nad on väga kompetentsed.

Kõige paremini on paarisuhet võimalik tunnetada pere juures kodus olles. Näiteks on huvitav vaadata seda, kuidas inimesed istuvad — nii meie juures vestlusel käies kui ka kodus pereuuringu ajal — kes poeb kaissu, kes on distantsil, kes tunneb ebamugavust. Kuidas nad iseloomustavad oma kooselu ja näevad koos läbitud tõuse ja mõõne. Kuidas on neil läinud koos pereks kasvamine. Samuti annab paarisuhtest aimu see, kuidas nad räägivad üksteise kuuldes oma eelnevatest suhetest — kas nad vaatavad üksteisele pelglikult otsa, ilustavad üksteise öeldut, ei soovi üldse sel teemal rääkida või räägivad vabalt ning naeravad koos.

Meie eesmärk ei ole kunagi otsida peredes vigu, vaid aidata perel kaardistada teemad, millega tuleks enne lapse perre tulekut tegeleda. Selle näite puhul oli pereema järgmisel päeval mulle helistades tänulik ja ütles, et ta ei teadnudki, et laps ei saanud aru, mida temalt tegelikult oodati, kui talle öeldi, et mine nüüd oma tuppa ja mõtle järele, mida valesti tegid, ning siis tule tagasi ja vabanda. Talle ei selgitatud, mis on tema vanemate käitumise eesmärk ning mida temalt oodati. Selle teema avamine perele ja lahenduste leidmine lähendas seda peret nii palju, et nad istusid kaks päeva lapsega koos ja vestlesid, said lähedasemateks ning nende suhe muutus avatumaks. Ema ütles, et neil polnud aimugi, et ta laps võib selliseid tundeid tunda, julgemata neid vanematele tunnistada. Vanemad oli siiani elanud teadmises, et neil on oma lapsega hea ja lähedane suhe.

Samuti arutleme nendega teemal, kuidas lapsed näevad, et nad teineteist armastavad. Kuidas nad saavad aru, et nende vahel on soojus ja side? Meie eesmärk on kogu protsessi jooksul saada aru, kuidas pereliikmed üksteist näevad ja kuidas üksteisesse suhtuvad ning kas laps, keda perre oodatakse, tegelikult ka nende maailma mahub. Vestleme ka peres juba kasvavate lastega ja anname neile võimaluse öelda vanematele meie kaudu midagi edasi. Või, vastupidi, usaldada meile midagi, mida me ei räägi edasi.

Elo: Minu üks lemmikküsimusi tulevastele vanematele on see, et kuidas nad iseloomustaksid oma elukaaslast. Kuidas nad näevad teda abikaasana? Aga lapsevanemana? Olen tähele pannud, et see küsimus toob neid üksteisele lähemale ja sellel, keda iseloomustatakse, pisara silma.

Irje: Pereuuringu teemad on meil kodulehel üleval, aga selle pärast ei pea muretsema, et „põrud“ ühele või teisele punktile vastamisega. Me vaatame tervikut. Tähtis on valmisolek lapse tulekuks, kes võib olla tõsise traumakogemusega. Asendushoolduses ongi palju traumakogemusega lapsi ja hoolduspere vanem peab olema nii tugev, et tema armastus raviks. Temas peab see jõud olema.

Elo: Meile oma motivatsioonist põhjalikumalt rääkides on peredel hiljem kodus lihtsam ka motivatsioonikirja koostada. Ühelt isalt, kes soovis kunagi peresiseselt lapsendada, saime kunagi motivatsioonikirja, kus oli üks rida: „Olen teda sünnist saati kasvatanud, mis seal ikka!“ Esmavestluse jooksul oli aga sama meesterahvas rääkinud pikalt ja südamest, miks lapsendamine talle oluline on ja mida see lapsele tema arvates annab. Siis pidime küll temaga uuesti kohtuma ja arutlema, kuidas oma motivatsioon kirja panna. Teinekord on nii, et süda ütleb ja tahab, aga ei ole kerge panna sõnadesse seda kõike. Kui inimene ei oska kirjutada, siis selle taha asi kindlasti ei jää. Selleks me olemegi, et siis asjad suuliselt üle arutada.

Irje: Esimene on „Miks?“ küsimus — mis on lapsendajaks või hoolduspere vanemaks pürgija motivatsioon? Ja kui paar tuleb koos, siis on oluline, et ikka mõlemal oleks motivatsioon kõrgel. Et see poleks näiteks ühe osapoole projekt, kus partner lihtsalt kaasa lohiseb.

Irje: Ühegi intervjuu ega küsimuse mõte ei ole peresid „vahele võtta“. Me ei trikita ega ole politseiuurijad. Me teeme seda kõike selleks, et olla võimalikult kindlad, et pere saab hakkama, kui üks laps tuleb sinna juurde. Ja kui me näeme riskikohti, siis ei hoia me neid endale, vaid arutame neid perega avameelselt läbi. Võimalik, et pere ise leiab tänu sellele vestlusele midagi, mis vajab parandamist.

Elo: Olulised on ka pere ootused lapsele. Tahame saada aru, kuidas pere ise hindab enda võimekust ja milleks nad täpsemalt valmis on. Kuidas nad suhtuvad lapsesse, kes tuleb oma „seljakoti“ ja mustritega. Samuti räägime tulevaste vanematega empaatiast ja paindlikkusest ning kasvatuspõhimõtetest — kas vanem on valmis painduma ja koos lapsega piire kohandama või ta tahab panna lapse kohe raamidesse, mida ise õigeks peab.

Irje: Praegu on meie pereuuring vestluse vormis, aga me tahame Rootsi ja Ühendkuningriigi eeskujul tuua oma uuringusse sisse ka skaalasid ja mõõdikuid. Praegu olemegi rahvusvahelist praktikat kogumas ja Eestile kohandamas.

Kui terve peab hoolduspere vanem olema füüsiliselt?

Elo: See on keeruline teema. Ei saa öelda, et see või teine diagnoos välistab hoolduspereks saamise. Võtame näiteks kõrgvererõhutõve, mis väljendub inimestel erinevalt. Mõni ei saa alla kummardadagi, aga teine võtab tablette ja ütleb, et kõik on kontrolli all. Või migreen — sõltub ju, mitu korda kuus sul migreenihood on ja kes siis su pere eest hoolitseb, kuidas sa oma elu korraldad. Kogu see tervise hindamise teema on meil tihedalt seotud tugivõrgustiku kaardistamisega.

Irje: Me ei välista ühegi diagnoosi ega puude alusel. Näiteks liikumispuudega inimene, kes ei sobi võib-olla imikule hoolduspere vanemaks, võib sobida teismelisele. Küll aga paneme inimestele südamele, et nad ühtegi oma tervist puudutavat asja meie eest ei varjaks — ainult nii saame koos edasi mõelda, kuidas edasi liikuda.

Elo: Ka perearst annab meile ülevaate vanemate tervislikust seisundist. Mida rohkem perest teame, seda lihtsam on meil aru saada, kas nad on lapse tulekuks valmis ja millisele lapsele just see pere sobida võiks.