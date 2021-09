Need on 5 kõige täitvamat hommikusööki, millega põrutad kõhukorinata lõunatundidesse välja

Anname sulle viis soovitust, mida hommikusöögiks süüa, et sul punu ikka ilusti lõunani täis oleks.

Kõiki neid toite saab kombineerida ja maitsestada teiste sinule meelepäraste andidega. Ent just need toidud panustavad täiskõhutundesse, mis ka kestab.

Need toidud on meie lemmikud ja loodetavasti leiavad need koha ka sinu menüüs: