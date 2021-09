KÜSITLUS | Eesti mees murrab pead: kas naised eelistavad, kui mul lotendab siit või hoopis sealt?

“Olen ise heas vormis meesisik oma parimates aastates ja uhke enda kõhulihaste üle, mis üleilmsete standardite järgi üsna hinnas paistavad olevat. Kui mõni kilo siia-sinna vahel kõigubki, siis kipub see kogunema just taguotsale, mille üle ma alati heameelt olen tundnud. Vähemalt ei hakka kõht lotendama.

Suur oli mu üllatus, kui sporditeemalise vestluse käigus teatas üks proua, et pigem kasvagu mehe vatsake kui taguots.

See ei saa ju tõsi olla!? Nüüd tahaksingi laiema publiku arvamust kuulda: kas mehe üleliigsed kilod võiksid koguneda pigem taguotsale või kõhukesele? Oodatud on ausad ja ainult ausad vastused. Ikka selleks, et välja selgitada TÕDE.”