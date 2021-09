Sõbrannad on suured mürgitajad? "Elavad armukeste rahadel ja kiitlevad, kui palju kingitusi nad saavad..."

Samal ajal on mehel üsna korralik säästude tagavara, millega on ta perekonna elustandardi stabiilsust taganud ning on üsna lähedal oma maja ostmisele. Olgu märgitud, et paljud tülid on pärit naise töökeskkonnast, kus enamik sealseid on beibed, kes elavad armukeste rahadel ning kiitlevad igal sammul, kui palju kingitusi nad saavad ning kus reisil viimati sai käidud. Sõbrannad on suured mürgitajad."