Seitse olulist juhist, millega sa oma kallima sõbrad enda poole võidad

Selleks puhuks anname sulle 7 juhtnööri:

1. Ilmu kohale

Tee enda kalendris ruumi ja ilmu oma kallima jaoks olulistele sündmustele kohale.

2. Õpi neid tundma

Internetiajastul on üsna lihtne teada saada, millest keegi huvitub. Loomulikult saab sellest aimu ka tavalise vestluse käigus. Ühesõnaga hangi vajalikku infot ja vajuta siis õigeid nuppe.

3. Leia ühisosa

See on eelmise punkti loomulik jätk. Tegelikult on meil enamiku inimestega võimalik ühisosa leida. Ära keskendu erinevustele, vaid leia tema sõpradega ühisosa ja arenda vestlust sellelt pinnalt.

4. Ütle inimese nime

Kui kellegi poole pöördud, siis ütle tema nime. Just see on see, mida enamikule inimestele kuulda meeldib.

5. Ära vaidle

Meil kõigil on erinevatel teemadel tugevaid arvamusi, kuid katsu vestlus sõbralik hoida ja väldi tema sõpradele vastandumist.

6. Näita, et sa oled oma kaaslasest sisse võetud

See ei tähenda, et sa talle kaksiraksi peale peaksid istuma ja keelega üle näo tõmbama. Mõõdukas koguses hellust ja tähelepanu annab aga tema sõpradele signaali, et hoolid nendele olulisest inimesest.

7. Ole üldiselt normaalne kambajõmm

Ole viisakas, tore ja teisi toetav inimene, keda seltskonda oodatakse.

Allikas: YourTango