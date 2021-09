Südantlõhestav! 31-aastane naine suri rinnavähki vaid kuu hiljem, kui talle öeldi, et on selleks "liiga noor"

31-aastane Sinead Richards pöördus oma perearsti poole paar kuud peale seda, kui ta 2019. aastal avastas oma rinnast tükikese. Põhjus, miks toona 29-aastane Sinead arsti juurde minekut edasi lükkas, seisnes selles, et noor naine ei arvanud, et tal võiks olla rinnavähk .

Seejärel käis naine arstilt arstile, sest tema noore ea tõttu ei arvanud ka nemad, et naisel võib olla rinnavähk. Naise abikaasa Liam MdDonagh (33) siiski ei leppinud sellega, et arstid midagi ei leia, ning koos käidi edasi erinevate arstide juures, kuni lõpuks diagnoositi naisel neljanda staadiumi rinnavähk , mis oli juba siirded ajanud kõikjale.

"Kui olime haiglas, siis keegi ei suutnud uskuda, et nii noorel naisel võib nii karm diagnoos olla. Ka meie ise ei uskunud seda," meenutab Liam. Ta tahab selle looga panna kõigile südamele, et nad läheksid kontrolli, kui tunnevad, et midagi on korrast ära. "See võib juhtuda igaühega," sõnas mees.