Need on peamised põhjused, miks sa ikka veel vallaline oled ja kallimat ei leia

Kui sa mõtled tihti mineviku peale ja see teeb sind kurvaks ning räägid sageli oma eksidest, siis ei ole see eriti hea. Sa teed nii ainult iseendale rohkem haiget. Ja selline harjumus eemaldab sind su potentsiaalsetest tulevastest. Millisel inimesel võiks tekkida soov sind päästa, kui tundub, et sa ei suudagi oma minevikuvalust üle saada. Katsu maha rahuneda ja mõtle sellele, mida sa päriselt tahad. Alles siis hakka uut suhet otsima.

Ära raiska oma aega. Loomulikult võib elus kõike juhtuda, aga mõtle järele. Kas sa tahad elada sellise inimesega, kes on võimeline oma kaaslast petma? Ja ära arvagi, et see kaaslane on süüdi selles, et tema kallim teda petab või et sina oled parem. Ja kui sa ühel päeval peaksidki selle naise koha endale saama, siis vaevavad kogu elu sind kahtlused, kas su mees ikka on sulle truu või petab ta sind samamoodi nagu ta tegi oma eelmise naisega.