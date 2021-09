Hapukurgihooaeg alaku! Siin on põhjused, miks peaksid juba täna kurgipurgi avama

Mitmed uuringud on näidanud, et sportlastel aitas hapukurkide söömine ja kurgivedeliku joomine ära hoida lihaskrampe ehk spasme.

Lisaks krampide ennetamisele on hapukurk ka väga rikas antioksüdantide ning C- ja E -vitamiini poolest. Seega on tegemist tõelise vitamiinikokteili ja immuunsüsteemi toetajaga.