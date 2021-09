Tiina Park avaldab oma tugeva tervise saladuse: mul pole sellest ajast saati isegi nohu ega ühtki põletikulist haigust olnud

Tiina luges huviga, kuidas külmas vannis käimine kasvatab immuunsust, kiirendab ainevahetust ja hoiab ära põletikulised haigused. „Alustasin neid viie- kuni kümneminutilisi hommikusi vanne, ja mul pole sellest ajast saati isegi nohu ega ühtki põletikulist haigust olnud. Mis see külmas vannis käimine siis ära ei ole – sel ajal laulad, masseerid varbaid, päkkasid või kõrvu. Enne teen ka mõned joogaharjutused ja pärast on selline tunne, et kallistaks või tiigrit.“