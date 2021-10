Lugeja mõtiskleb: lahkumine ei ole lahendus, vähemalt mitte esimene lahendus

"Minu arvates soovitavad terapeudid liiga kergekäeliselt inimestel suhetest lahkuda. Kõige puhul soovitatakse esimese asjana ära minna. Kui on tööprobleemid, vaheta töökohta, kui on pereprobleemid, lahuta, kui on peres sõltuvusprobleemid, jäta ta maha jne.