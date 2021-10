Eesti mees mõtiskleb naiste valikute üle: välimus on naiste jaoks kinnisidee — nii enda kui ka mehe oma

See omakorda pani ka mehed arvamust avaldama. Avaldame siinkohal Naisteka meeslugeja kommentaari:

"Kui mehed hindavad naistes hoolivust, siis naised hindavad meestes lahkust. Hoolitsev naine on hea kaaslane, sest ta hoolitseb sinu ja su lapse eest. Lahke mees on samuti hea kaaslane eluteel, sest ta jagab on jõudu ja edukust sinu ja sinu lapsega. Hoolivus ja lahkus on põhilised psühholoogilised omadused, mida otsitakse oma partneritelt: meeste puhul lahkus, naiste puhul hoolivus.

Mis puutub füüsilistesse omadustesse, siis siin naised valetavad täiega. Naised hoolivad mehe välimusest rohkem kui mehed naise välimusest. Mehed on nõus looma suhteid igatsorti naistega. Vaadake või täiskasvanute lehekülgi igale naisetüübile leidub oma austajaskond. Nii kõhnad kui paksud, noored kui vanad, Pikad ja lühikesed, isegi kääbused, karvased ja karvutud...iga naisetüübi jaoks on oma fanclub. Mingit ühte kindlat tunnust pole, mille alusel mehed ühehäälselt praagiks naisi välja...igaühele oma.

Naiste puhul aga võib kindel olla, et mees peab olema vähemalt 10 kuni 15 cm naisest pikem, sale (õllekõhuta) aga tugev, juuste ja kena naeratusega st. hammastega. Täpselt nagu tõuhobune, sest naised sisuliselt aretavadki tõugu- see on nende bioloogiline eesmärk, et tagada oma lastele parimad geenid.

Ja naised on nendes kriteeriumites peaaegu alati ühel meelel (alati on mõned erandid). Nii, et kui naine väidab, et välimus teda ei huvita, siis ta valetab: naine on koleda mehega kahel põhjusel a). majanduslik või b). ta ei saa paremat.

Kui te ei usu, siis tehke katse: lööge Google pildiotsingusse sisse märksõna body positivity. See keha positiivsus käib ainult naiste kohta! Meestele see ei kehti. Välimus on naiste jaoks kinnisidee- nii enda kui ka mehe oma."