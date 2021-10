Nende sekspoosidega saab naine tugeva orgasmi!

Kui sul on vagiina ja sa harrastad penetratiivset seksi, siis tead ilmselt, et üsna raske on jalgu värisema paneva orgasmini jõuda. 75% naistest vajab rusikareegli järgi kliitori stimulatsiooni, ent enamik sekspoose jätavad kliitori unarusse. Terapist Christine Webber on kirjutanud raamatu „Get the Hapiness Habit“, mis on pühendunud sekspoosidele temakese suuremaks naudinguks ja seal on, mida kõrva taha panna!