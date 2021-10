Enesearenguteejuht Tiit Trofimov: pikas perspektiivis paneb porno vaatamine südame täiesti kinni

Pornosse ei tohiks kinni jääda

Trofimov selgitab oma uues raamatus “Lõpp on algus. Julgus elada iseendana”, et mõnel on kiire eneserahuldamine stressi maandamise vahend, aga paljudel on see alguse saanud juba kehvavõitu lapsepõlves, kui nad avastasid, et masturbeerimine toob muidu mustades värvides igapäevaellu korraks rahu ja kergust.

Tema enda esimene kokkupuude pornoga leidis aset sügaval nõuka ajal, kui pornot poleks tohtinud olemaski olla. “Juhtus aga nii, et mu klassivend, kelle vanematel olid välismaal tuttavad, leidis kodust terve hunniku videokassette. Ega sellist leidu saanud endale hoida ja nii korraldas klassivend pärast tunde ühise porrivaatamise. Õnneks ei jäänud mina porno vaatamisse kinni,” meenutab Trofimov.

Ta rõhutab, et ei ütle, et seda ei võiks üldse vaadata. Ilusat pornot, mida on väga vähe, aga siiski leidub, on okei kas või kallimaga koos vaadata, aga nagu iga asjaga, ei tohi sellesse kinni jääda.

Mehed üritavad porno abil tihti põgeneda ärevuse eest

“Kuna koos ejakulatsiooniga tuleb kehasse korraks vabanemine, rahu ja lõdvestus, kasutavad mehed seda ärevuse ja ebameeldivate tunnete eest põgenemiseks, sellest endale ise aru andmata. See on paljude meeste igapäevaelu osa, milleta nad ei suuda elu enam ette kujutada. Neid ei eruta enam tavaline seks, neid ei eruta isegi leebem porno, nad vajavad rahulduse saamiseks aina räigemaid ja rõvedamaid filme,” tõdeb Trofimov ja lisab, et pikas perspektiivis paneb porno vaatamine südame täiesti kinni, nii et kui sa päriselt seksid, siis seksid nagu robot. Kui sa oled oma südamega kontaktis, ei saa sa palju pornot vaadata ja mõtled, et mis kuradi jama see on.

Teiseks väheneb pideva ja jõuluse masturbeerimise tulemusena peenise tundlikkus ja naisega vahekorras olles on järjest keerulisem orgasmini jõuda.

Tiit Trofimov selgitab, et sõltuvusest vabanemiseks on vaja rohkem südames olla, siis saad aru, milline energia pornol on ja sa ei taha seda lihtsalt vaadata. Viibi rohkem selliste inimeste seltskonnas, kes on oma südamega kontaktis, nende energia teeb sulle head.