Ettevaatust! See tähemärk peaks sel nädalal üle kontrollima seadmed, mille korrast ära olek võiks tekitada apokalüptilise olukorra

Sel nädalal elavad hästi need, kes teavad, mida soovivad ning on valmis enese seatud majakatule poole liikuma. Mõneti keerulisem on neil, kes anduvad emotsioonidele, eriti kui nood juhtuvad olema negatiivsed. Siis võib kergesti tekkida tunne, et elu on justkui ookean, mis sinna sattunut omatahtsi pillutab. Kui aga julgelt initsiatiiv enda kätte võtta, läheb kõik paremate plaanide kohaselt.