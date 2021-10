Naised, pange kähku kõrva taha: peamised põhjused, mis ajendavad meest suhet lõpetama

1. Tal on tunne, et ta on kaotanud oma identiteedi

Identiteedi kaotamine on meeste jaoks palju hullem kui üksi elamine. Kui ta teeb suhtele lõpu, võib see olla sellepärast, et ta kardab, et ei saa enam olla see, kes ta on. Selliste meeste jaoks on oma identiteedi alahoidmine tähtsam kõigest muust ja paljud ei ole valmiks ühiseks kooseluks.

2. Liiga palju tülisid

Suhte alguses on kõik ilus ja kena. Aga pikapeale on normaalne, et tasapisi tekivad erimeelsused ning sellest tulenevad vaidlused. Igas suhtes tuleb ette tülitsemist. Mõnikord tuleb neid tülisid aga liiga palju ja kõik, mis alguses oli ilus, asendub nüüd pingete ja lahkhelidega.

3. Tal on vaja millegi muuga tegeleda

Sellega on raske leppida, et kõikide inimeste jaoks ei ole nende suhe kõige tähtsam. Kui see nii peaks olema, ei tähenda see, et su kaaslane sind ei armastaks. Meeste puhul tuleb seda eriti tihti ette. Naistel on sageli mitmeid erinevaid eesmärke ja nad suudavad kõigega samal ajal tegeleda. Meestel on aga raske tegeleda mitme asjaga korraga, nad peavad tegema asju ükshaaval. Kui näiteks mehe tööasjad nõuavad täit tähelepanu, siis võib juhtuda, et eraelu läheb automaatselt teisele kohale ja seda ka juhul, kui ta oma naist veel armastab. Sellisel puhul võib mees oma suhte lõpetada.

4. Tal on tunne, et tal pole piisavalt ruumi

Mees vajab ruumi, et oma asjadega tegeleda. See on nagu õhk, mida ta vajab hingamiseks. Kui mees elab keskkonnas, kus tal pole aega isegi omaenda mõtete mõtlemiseks või selleks, et tegeleda oma asjadega, siis võib ta hakata end halvasti tundma. Ja kuna ta tunneb end kohustatuna olema oma naisega koos ja tegema neid asju, mida naine tahab, võib ta suhte lõpetada, et olla jälle vaba.

5. Teil on erinevad eesmärgid