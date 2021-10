Kõik su ümber on tõbised, aga sina tahad end sellest säästa? Soovitused sügiseseks terviseturgutuseks

Samuti ei maksa unustada puuvilju, mis on tervisele kasulikud. Tsitruselised, punased marjad ja kiivi on täis kasulikku C-vitamiini, mida sa vajad selleks, et terve olla ja tervena püsida. Ka värsked rohelised köögiviljad toetavad su tervist. Ja lõpuks ei maksa ka ära unustada probiootikume. Tegemist on kasulike bakteritega, mis toetavad soolestiku mikrofloorat. Probiootikume leidub peamiselt kääritatud toiduainetes, näiteks hapukapsas.

Kui vitamiinikuur on hädavajalik, siis ka teised nipid aitavad sul terveks jääda. Näiteks ei tohi sa unustada puhkamist. Sest väsimus ja kurnatus nõrgendavad immuunsust. Sellepärast on tähtis korralikult magada, et mitte oma tervist ohtu seada. Et heas vormis olla, tuleb ka olla füüsiliselt aktiivne. Ära unusta kõndida iga päev pool tundi kuni tund aega selleks, et stimuleerida oma immuunsust.