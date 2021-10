Keskealise Evelini salasoov: päris erutav oleks ju seksida teise mehega, kui sinu enda kaasa pealt vaatab

“Kunagi, ühe peo käigus, kui kõik olid juba väga joviaalses meeleolus, paljastas mu parim sõbranna , et olid abikaasaga hiljuti proovinud grupiseksi. Mul vajus karp lahti! Ma poleks seda nendest iial oodanud. Samuti kirjeldas ta švipsis peaga oma kogemust väga detailselt ja erutavalt.

Tunnistan, et olin pikka aega jahmunud ja vaatasin neid “teise pilguga”. Sellest ajast alates pole ma seda mõtet ka ise peast saanud. Päris erutav oleks ju seksida teise mehega kui sinu enda kaasa pealt vaatab. Samas on kõhklusi ja kahtlusi palju, sest olen kuulnud ka lugusid, kuidas sellise kogemus hoopis suhte lõhub. Igal juhul, osa minust tahaks seda proovida, aga kardan, et mu üsna kammitsetud kaaslane ei oleks sellega nõus. Vähemalt mitte kohe." — Evelin, 43