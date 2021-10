Küsisime kahekümnendates ja kolmekümnendates eestlaste käest, kuidas see ülemaailmne katkestus neid mõjutas. Kes tundis ärevust, kelle maailm varises kokku, kellel oli täiesti ükskõik... Nii palju erinevaid elamusi!

"Jah, see ei tundu nagu väga suure asjana, et mõned tunnid ei saa Facebookis suhelda. Aga minu õhtu muutis see ikkagi üpris korralikuks seikluseks! Ma ei ela alaliselt Eestis ja kui ma siia satun, rendin ma korterit. Eile õhtul pidi mulle külla tulema minu lapsepõlvesõber. Nii veidralt kui see ka ei kõlaks, me teame teineteist sellest ajast peale, kui me olime viieaastased, kuid omavahel me telefoninumbreid jaganud ei ole. Siiamaani pole vaja olnud, oleme alati Messengeris suhelnud. Ja mis jama nüüd eile õhtul lahti läks!"