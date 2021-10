Armu oma kaaslasesse nii, nagu oleksite jälle mesinädalatel! Vastake neile küsimustele ja see saab võimalikuks

Foto: Shutterstock

Need küsimused aitavad asjade loomulikku kulgu kiirendada ja tekitada iha tunnete pinnal. Selliselt loodud õhkkond on soodne armumiseks. Ja seega ka hea juhus, et oma olemasoleva kallimaga suhteid veelgi tugevamaks muuta või siis muutuda lähedasemaks oma sõpradega. Või esitada need küsimused hoopis iseendale, sest kõige olulisem on armastada iseend!