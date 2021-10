Foto: Shutterstock

Vaatad mõnikord kontoris või tänaval inimest, kes lausa pulbitseb eluenergiast, tal tundub kõik kontrolli all olevat ja sa oled veendunud, et tal on lihtsalt elus vedanud? Vahel võib ka vedada, aga õnnelikel ja edukatel inimestel on siiski teatud harjumused, mida nad igapäevaselt rakendavad.