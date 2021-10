Kõik suhted ei alga sageli nii nagu peaks- suurest armastusest, kirest ja tundest, et enam selle inimeseta ei saa.Põhjuseid, miks suhtesse astutakse oma palju erinevaid. Mida aga sellised suhted kaasa toovad endaga pikemas perspektiivis?Oma lugu jagab 49- aastane naine, kes sai ühtäkki aru, et selleks, et midagi muutuks, tuleks oma elus ka päriselt midagi muuta.