Traagiline, ent tavaline! Need on kahjuks kolm kõige levinumat põhjust lahkuminekuks

Foto on illustreeriv Foto: Shutterrstock

Kui inimesed mõlgutavad lahkuminekumõtteid, siis tihti on põhjuseks, et partnerid tunnevad, nagu ei armastaks nad enam teineteist ja suhe on ennast ammendanud. Kui sinna lisada veel haavumine, viha ja pettumus, võib see aga olla hoopis hea märk. Selle kõige taustal võib paar tegelikult olla üsna sügavalt armunud. Sellised suured emotsioonid näitavad, et teineteisest siiski hoolitakse. See aga omakorda tähendab, et sellel suhtel on lootust.