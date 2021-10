Silmarõõm haihtus kui tina tuhka? Need on 5 peamist põhjust, miks mehed eemale tõmbuvad

Toome välja kõige levinumad põhjused, et edasise strateegia paika saaksid panna:

1. Ta ei tule oma tunnetega toime

Paljud inimesed ei oska oma tundeid reguleerida. See põhjustab ebaratsionaalset käitumist ja meeleolukõikumisi.

2. Rahulolematus suhtega

Ehk ei tunne su silmarõõm, et ta saaks sellest suhtest seda, mida vajab. Kas sa ütlesid või tegid midagi, mis teda haavas või pahandas?

3. Vajadus pisut omaette olla

Kui naise armastus on püsiv tekk, siis meeste oma tuleb lainetena. Samas on ka normaalne, et me kõik vajame aeg-ajalt oma ruumi ja omaette olemist.

4. Ta ei tea, mida tahab

See on seotud inimese küpsusega ja pole just palju, mida sina selles osas ära saaksid teha.

5. Ta kohtas kedagi teist

See ei ole meeldiv mõte, aga see on võimalik. Kui see nii on, siis tõenäoliselt tuleb see peagi päevavalgele, sina saad selguse majja ja oma eluga edasi minna.

Allikas: Medium