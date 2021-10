C-vitamiini rikkad toiduained, mis aitavad sügisesel perioodil terve püsida ja annavad energiat

Sügisesel perioodil aitab C- vitamiin vastu panna kõikidele sügis -talvistele külmetushaigustele.

Ilmselt tead sa juba, kui vajalik on C-vitamiin organismi hea funktsioneerimise juures. Sellest vitamiinist oleneb nii palju, et kui sul on C-vitamiini vaegus, siis võib sul ette tulla tujulangust ja probleeme luude ning nahaga.