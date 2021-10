Uuring: üks tüdruk kümnest on pidanud menstruatsiooni ajal hügieenivahendite puuduse tõttu koolist puuduma

P&G ettevõttele kuuluv Always viis läbi uuringu, millest ilmnes, et Eestis on 1 noor 10st, kes on pidanud hügieenivahendite puudumise tõttu koolist puuduma või igapäevastest tegevustest kõrvale jääma. Tüdrukud on sunnitud jätma koolitundi, trenni või sõpradega välja minemata, kuna nad ei saa endale hügieenitooteid lubada ning peavad kasutama käepäraseid vahendeid nagu vetsupaber või riidetükid.

Samuti kirjeldas 1/3 uuringus osalejatest esimest menstruatsiooni sõnaga „piinlik“.

„Menstruatsioon ei peaks olema piinlik. Piinlik on pigem see, et meil on 2021. aastal endiselt ebamugav tavapärasest elu osast rääkida. Piinlik on ka see, et meil on endiselt noori, kellel puudub ligipääs eelistatud menstruatsioonivahenditele,“ ütles Eesti Seksuaaltervise Liidu president ja naistearst Jaana Below.

Ta lisas, et menstruatsioonivahendite puudumisega ning seetõttu ka päevade pärast koolist kõrvale jäämisega puutuvad küll paratamatult rohkem kokku vähemkindlustatud noored, kuid lisaks tulevad mängu ka päevad kui tabuteema. „Noored ei julge sellest lihtsalt rääkida ning tunnevad sellega seoses piinlikkust. Ka see mängib suurt rolli selles, kas ja kui vabalt ollakse valmis menstruatsioonivahendite puudumisega seoses abi küsima,“ selgitas ta.