Epp Kärsin: ärge leppige poolkõvade suhetega! Igaühe jaoks on olemas inimene, kes on valmis tema fantaasiad ellu viima

Ohtlikud mängud

Üleilmselt tohutu menu saavutanud “Viiekümne varjundi” erootiline triloogia (viimane raamat ilmus eesti keeles äsja siin) avab meile tulise fantaasiamaailma, mille kangelasteks on domineeriv ärimees ja pealtnäha malbe kunstihingega noor naine. Kuigi lugu on kahtlemata erutav ja köitnud miljoneid inimesi, siis Epu hinnangul on tegemist mõneti katkise suhtega. “Christian Grey on väga domineeriv mees ja pani naist tegema asju, milleks viimane polnud täiesti valmis. Seal oli momente, mis naisele tõesti nii emotsionaalselt kui füüsiliselt haiget tegid. Mina näen, et seksuaalfantaasiad peaksid olema mõlemale poolele sobivad. Ja keegi ei tohiks olla nii domineeriv, et ta teise seksuaalseid piire ületab ja talle haiget teeb. Kui üks on nii allaheitlik ega julge öelda, mis talle ei sobi, siis võivad need seksuaalsed fantaasiad hoopis kahju, mitte kasu tuua.”

Paraku tuleb ka ette, et ühe partneri fantaasiad lihtsalt ei ole teisele vastuvõetavad. “Kui üks partner ei tee, mida teine soovib, siis see mees või naine leiab kellegi teise, kellega neid seksuaalfantaasiaid ellu viia. See on väga levinud. Tegelikult peaksime juba suhte alguses olema hästi ausad ja ütlema, mis meile meeldib, kui väga meile seks meeldib, mitu korda nädalas, ning rääkimagi, et meile meeldivad näiteks sidumis- või rollimängud. Me peame julgema olla oma soovide suhtes ausad,” rõhutab Epp.