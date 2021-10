Psühholoog annab nõu: just see on rahuldava ja hea suhte aluseks

Aga mida tähendab tegelikult see, et Sa kellegagi igavesti õnnelikult koos elad? Kas see on meie mõistes imeline pulmapäev või pikk ja rahulik suhe? Ühte ühist vastust sellele kindlasti pole.

Suhted, need on ju müsteerium? Suhted, mis on ja mis tulevad, mõjutavad oluliselt meie elukvaliteeti — kui need lähevad hästi, tunneme end turvaliselt ja emotsionaalselt kaitstult. Aga kui ei lähe, mõjutavad need meie igapäevast elu, meeleolu ja elukvaliteeti. Seetõttu on suhete olemus seotud otseselt meie endaga.

Iseendaga võib vahel raske sõber olla ning kõigil meist on hetki, kus tekib kahtlus iseendas, enesekindluses ja väärikuses, kuid see ongi see, mis meid defineerib. Teha rahu iseendaga on võti, et olla võrdne partner suhtes, mis nõuab täiuslikkuse korral alati mõlema panust.

Kompromissid ja kommunikatsioon on märksõnad, mis viivad psühholoogi vaates tulemusteni. Tihtipeale unustame omavahel igapäevase suhtluse ja see viib olukorrani, kus mõlemal osapoolel on ootused.

Ootused nii iseendale kui ka partnerile. „Ma tahaks olla selles parem“, „Ma vist ei ole piisav“, „Ma tahaks, et ta teeks seda“, „Ma tahaks, et ta tooks mulle lilli“, „Ma tahaks, et ta kutsuks mind välja“, „Ma tahaks, et ta jagaks minuga oma tundeid“ — need kõik on näited, mis esinevad nii paljude inimeste peas, ja tulevad nõnda tihti esile just suhetes.

Ootused on osa ärevusega seotud muremõtetest. Kui ärevus võtab võimust, oleme altid ennustama, kuidas keegi teine võiks või peaks käituma või mõtlema. Samal ajal ei väljenda me aga partnerile suuliselt oma mõtteid. Me mõtleme, analüüsime ja muretseme, kuid sõnaliselt jääb meie kommunikatsioon puudulikuks.