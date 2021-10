FOTOD | Kulturistiga abielus olev kogukam naine: kõrini on inimeste eeldusest, nagu mu abikaasa petaks mind

Alicia on oma abikaasa Scottiga 15 aastat koos olnud ja nüüd ka mitmeid aastaid abielus. Alicial on kombeks regulaarselt videosid postitada ja jagada oma jälgijatega tegevusi, mis hõlmavad tihtipeale kaadreid ka ühistegevustest koos abikaasa Scottiga.

Jälgijatel ja paljudel anonüümstele kommentaatoritel on tekkinud mure — ehk on kulturistist mees Aliciaga koos vaid raha pärast? Või kui mitte seda, siis kindlasti mees petab teda! Jälgijate mure on tekkinud seetõttu, et kulturistist Scott on musklis kehaehitusega ja Alicia see-eest veidi kogukam, naise enda sõnul on ta lausa paks.

Videotes jagab Alicia oma hämmastust, et kas tõesti petavad mehed vaid pakse naisi? Naine on imestunud selle üle, kui palju on temalt küsitud, kas ta tõesti ei karda, et Scott teda petab. Inimestel on jultumust olnud otse küsida ka seda, kas toetab naine teda rahaliselt. Või kas mees tõesti ei sunni teda endaga koos jõusaali minema.

Naine räägib, et ka tema teeb regulaarselt trenni, kuid Scott ei sunni teda mitte millekski ning armastab naist täpselt sellisena, nagu ta on.

“Ka mina tegelesin kunagi kulturismiga, kuid mulle mõjus see halvasti. Ma võtsin kohutavalt palju kaalust alla ja kogu kaaluteema muutus minu jaoks kinnisideeks.”

Nüüd on Alicia otsustanud, et õnnelikkus on tema jaoks kõige olulisem.

